Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in aceasta dimineața la baza „Nastase&Marica Sports Club”, fosta „Voința”, unde Catalin Micula, patronul clubului Tennis Performance Team, a acuzat ca s-a incercat evacuarea sa ilegala din baza. Micula a realizat o serie de filmari in incinta bazei, in zona cladirii care servește drept sediu…

- Fundația ECODAVA a participat, in perioada 25-30 mai 2023, la Cupa SCI a Jocurilor Curate (Clean Games), care s-a desfașurat la Sankt Petersburg, Federația Rusa. Astfel, 3 voluntari din cadrul Fundației, Sandu Victor, Popov Gheorghe și Cazac Gheorghe, au luat parte la sesiunea de instruire a noilor…

- Un proiect unic in țara ii ajuta prin recuperare medicala, care incepe chiar din maternitateMicul Erik și-a petrecut primul an din viața aproape in intregime pe patul de spital, in secția de terapie intensiva a Spitalului de Urgența pentru copii „Maria Sklodowska Curie”. Baiețelul sufera de o mutație…

- Marius Nistor, președintele FSE ”Spiru Haret”, despre majorarea salariilor polițiștilor: La unii se poate, la noi se negociaza Marius Nistor, președintele FSE ”Spiru Haret”, despre majorarea salariilor polițiștilor: La unii se poate, la noi se negociaza Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor…

- Antrenorul francez Patrick Mouratoglou acuza Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) de harțuire, dupa ce a acuzat-o pe Simona Halep de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza neregulilor in pasaportul sau biologic, relateaza Gazeta Sporturilor.Antrenorul de 52 de ani…

- Ianis Hagi a reacționat scurt, pe Instagram, dupa noile acuze de dopaj aduse Simonei Halep a fost acuzata de o a doua incalcare, separata, a reglementarilor antidoping, pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic, informeaza Gazeta Sporturilor.„Unacceptable (n.r. - inacceptabil)”, a transmis Ianis…

- In aceasta saptamana, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, Fundatia "Antibiotice Stiinta si Suflet" a companiei Antibiotice, continua traditia campaniilor sociale desfasurate in cadrul proiectului "Puterea faptei" oferind ajutor consistent persoanelor varsnice, neajutorate, cu posibilitati financiare reduse. …

- Cu ocazia Zilei Internationale pentru Constientizarea Autismului, pe 11 aprilie, de la ora 10:00, in Sala „Vasile Pogor" a Palatului Roznovanu, va avea loc dezbaterea „Strategii comunitare de sprijin pentru persoanele cu autism". Evenimentul este organizat de Directia de Asistenta Sociala din cadrul…