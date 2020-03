Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu (24 de ani), fiul președintelui LPF, a fost dat in urmarire de Poliția Romana, dupa ce judecatorii au emis mandat de arestare preventiva in lipsa. Mario e acuzat de savarșirea infracțiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a drogurilor.Profilul…

- Tribunalul Bucuresti decide joi daca emite mandat de arestare pe numele lui Mario Iorgulescu, internat in prezent la o clinica din Italia, acuzat de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am propus…

- Tribunalul Bucuresti judeca marti cererea procurorilor de arestare preventiva in lipsa a lui Mario Iorgulescu, acuzat de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante. La aproape șase luni dupa ce a provocat un grav accident de circulație in care un om a murit, Iorgulescu…

- Dosarul „Caracal” ramane la Tribunalul Olt. Judecatorii Curții de Apel Craiova au respins, marți, ca nefondata cererea familiei Alexandrei Maceșanu de a stramuta dosarul la Mehedinți.Avocatul familiei Maceșanu spune ca a cerut stramutarea intrucat are motive temeinice sa nu aiba incredere…

- Urmarire intinsa pe zeci de kilometri a polițiștilor timișoreni de la rutiera. Oamenii legii au urmarit un individ din Calea Șagului pana la Denta, unde a facut accident. El mai fusese oprit de doua ori in aceeași noapte și se alesese deja cu doua dosare penale pentru conducere fara permis.

- Familia pacientului care a decedat la 24 de ore dupa ce a fost operat in luna septembrie a anului trecut de doctorul de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Mureș care opera fara un contract de munca vrea sa depuna plangere la Parchet in urma speculațiilor aparute in spațiul public, anunța MEDIAFAX.Imediat…

- Familia femeii arse pe masa de operatie la Spitalul de Urgenta Floreasca sustine intr-un comunicat ca nu a stiut de gravitatea situatiei decat dupa ce cazul a aparut in mass-media. Mai mult, personalul medical nu le-ar explicat clar despre acest incident nefericit....

- O romanca, in vasta de 43 de ani, a pus pe jar autoritațile internaționale. Femeia era urmarita de cinci ani de polițiști, dupa ce a fost condamnata de patru ori pentru diverse infracțiuni.