- Daca credeați vreo secunda ca Tzanca Uraganu se lasa cu una, cu doua, va inșelați amarnic. Manelistul face dezvaluiri incendiare in scandalul momentului. De necrezut ce a spus despre Narcisa Moisa, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- Tzanca Uraganu continua seria dezvaluirilor in scandalul cu Narcisa Moisa și Yoannes. Manelistul a publicat inca un mesaj controversat din partea artistei, in care ii spune cat ii este de dor de el in mare secret.

- Seria dezvaluirilor fara perdea continua in cel mai controversat scandal al momentului! Tzanca Uraganu, Narcisa Moisa și Yoannes, confruntare in direct, la Antena Stars! S-a lasat cu acuzații grave intre cei trei artiști.

- Un nou scandal de proporții a izbucnit in showbiz-ul romanesc! Narcisa Moisa și Yoannes, la cuțite cu Tzanca Uraganul! Yoannes, replica acida la adresa lui Tzanca Uraganul, in direct la Antena Stars. De la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre ei? Artistul face dezvaluiri inedite.

- Un scandal se termina, dar altul a inceput! Narcisa și Yoannes s-au impacat, dar acum Tzanca Uraga a postat pe pagina sa de socializare mai multe mesaje prin care spune ca manelista ar fi incercat sa aiba o relație cu el! Iata cum se apara cantareața.

- Dupa ce a varsat lacrimi amare pentru ca Yoannes a inșelat-o, Narcisa Moisa se declara mai indragostita ca niciodata și spune ca l-a iertat pentru tot ce a facut. In urma unor mesaje de dragoste postate de cei doi pe rețelele de socializare, artista a venit in platoul Showbiz Report și a marturisit…

- Scandalul dintre Narcisa Moisa și Yoannes este de neoprit! Artista și tatal copiilor sai, schimb de replici, in direct, la Antena Stars. ”Regina Manelelor” a izbucnit in lacrimi, din nou. De necrezut ce i-a spus Yoannes vedetei.

- Narcisa Moisa a ajuns la capatul puterilor! Manelista a izbucnit in lacrimi, in direct la Antena Stars, implorandu-l pe Yoannes sa se intoarca acasa. ”Regina Manelelor” i-a transmis tatalui copiilor sai ca il va aștepta și-o viața, daca va fi nevoie.