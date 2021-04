Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban s-a declarat nemulțumit de modul in care acționeaza ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Luni dimineața, in ședința Biroului Executiv Național (BExN) al PNL, Orban le-a cerut…

- In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul in pamant de rușine și sa refaca urgent Planul Național de Redresare și Reziliența, spune președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu: „Daca vreți sa treceți vreodata de filtrul Comisiei, puneți mana și…

- Zilele lui Ghinea in guvern sunt numarate dupa rateul extrem de grav al depunerii la termen a PNRR, mai ales dupa ce a ajuns la Bucuresti ecoul impresiei catastrofale pe care a lasat-o la Comisia Europeana, afirma europarlamentarul PSD Mihai Tudose:„Ghinea, berbecul sacrificat de Paste. Degeaba”.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca va propune colegilor din partid declansarea unei greve parlamentare, daca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi prezentat in Parlament. "Daca nu vor veni cu Planul National de Redresare si Rezilienta sa-l prezinte…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…

- Romania NU va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, iar componenta de infrastructura este in analiza. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia…

- Reprezentantii PMP au facut apel la guvernanti sa opreasca luptele absurde care nu au legatura cu agenda poporului. Guvernul „trebuie sa inceapa cat mai urgent Planul National de Redresare si Rezilienta, sa-l aplice ca pe un proiect de tara si nu ca pe un tort impartit in felii dupa culori politice”,…

- Educația are un procent de 11% din Planul Național de Redresare și Reziliența ( PNRR ), a anunțat astazi ministrul investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea, care prezinta structura actualizata a PNRR, pe care Romania o va trimite Comisiei Europene. Ministrul a spus ca fondurile totale alocate…