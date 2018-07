Stiri pe aceeasi tema

- Postarea unui britanic pe Twitter a devenit virala dupa ce a povestit ca a primit de la vecinul sau roman o savarina. Incantat de gest, dar și de gustul prajiturii, britanicul a pus o poza cu desertul...

- Postarea unui britanic pe Twitter a devenit virala dupa ce a povestit ca a primit de la vecinul sau roman o Savarina. Incantat de gest, dar și de gustul prajiturii, britanicul a pus o poza cu desertul romanesc alaturi de un mesaj in care povestește cum a ajuns in posesia lui. Postarea a devenit virala…

- Un barbat din Marea Britanie a povestit pe Twitter cum un vecin al sau, roman, incantat ca a gasit acolo, pentru prima data savarina, a cumparat toate prajiturile de acest fel dintr-un magazin și i-a oferit ș...

- Nancy Sinatra, prima soție a actorului și legendarului cantareț Frank Sinatra, a murit la 101 ani, potrivit Realitatea TV.Anunțul a fost facut pe Twitter de fiica acesteia, in varsta de 78 de ani. Mama ei a fost casatorita timp de 12 ani cu Frank Sinatra. Cuplul a avut trei copii, iar…

- O tanara din Statele Unite ale Americii s-a intors la facultatecu o arma semi-automata la o zi dupa absolvire, stanind astfel o dezbatere aprinsa privind controlul armelor in SUA. Kaitlin Bennett, in varsta de 22 ani, a absolvit cursurile Universitații de Stat Kent din Ohio, obținand o diploma in Biologie.…

- "Reactia noastra a fost in consecinta. Tsahal (armata israeliana) a efectuat un atac pe scara larga asupra unor obiective iraniene in Siria", a afirmat Netanyahu, intr-un video postat pe contul sau de Twitter, subliniind ca niciuna dintre rachete nu a cazut in Israel."Suntem angajati intr-o…

- Politicianul britanic a intrebat pe Twitter "de ce toata Romania poate sa se mute aici", in Marea Britanie? O tanara din Romania, doctorand in Marea Britanie, i-a dat o replica uluitoare care a devenit virala pe internet. "De ce toata Romania se poate muta aici?", a intrebat politicianul.…