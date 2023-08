Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 24 de ani s-a luat la bataie cu o patrula de politie in centrul orasului austriac Klagenfurt si a incercat sa muste un agent in timpul arestarii, relateaza presa austriaca.In momentul cand o masina de politie a oprit la un semafor, romanul a inceput sa faca gesturi jignitoare,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o serie de precizari referitoare la incidentul petrecut la Muntele Athos, cand un muncitor a fost impușcat cu o arma de vanatoare de un preot furios. Victima urmeaza sa fie repatriata.

- Un tanar de 19 ani, din Sacele, a fost retinut de Politie dupa ce l-ar fi agresat fizic pe bunicul sau, de 71 de ani, cu care locuieste in acelasi imobil, a informat IPJ Brasov, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, politistii saceleni au demarat verificari dupa ce batranul a reclamat ca a fost…

- Un tanar de 25 de ani din comuna Florești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de ultraj. In urma cu doua saptamani, acesta a devenit agresiv și a agresat fizic un polițist. La data de 5 iulie a.c., un tanar de 25 de ani, din localitatea Florești a fost reținut pentru [...] Articolul…