- Consiliera președintei, Maia Sandu, in domeniul sanatații, Ala Nemerenco, anunța ca a inițiat procedurile juridice de acționare in judecata, pentru apararea demnitații și reputației profesionale, contra celor implicați direct in aceasta campanie - deputații socialiști Vladimir Odnostalco, Alla Darovannaia,…

- Scandalul diplomelor de master controversate e departe de a se incheia. Sase experti in medicina acuzati ca ar fi primit ilegal diplome de master le cer deputatilor socialisti Alla Darovannaia si Vladimir Odnostalco sa prezinte scuze publice, altfel ii ameninta cu judecata.

- Șase lucratori medicali, despre care deputații socialiști Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia au spus ca au primit diplome de master false, pe langa consiliera președintei R. Moldova pe domeniul sanatații, Ala Nemerenco, au venit cu o scrisoare publica prin carele solicita acestora sa-și ceara scuze…

- Socialiștii cer demisia consilierei prezidențiale, pe domeniul sanatații, Ala Nemerenco. Intr-un briefing de presa, deputații PSRM, vicepreședintele Comisiei protecție sociala, sanatate, și familie Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia, membra a comisiei, au solicitat Ministerului Sanatații sa anuleze…

- Republica Moldova va beneficia de vaccin anti-COVID datorita efortului depus de ministerul Sanatații condus de Viorica Dumbraveanu. Despre aceasta deputații PSRM, Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia, au declarat in cadrul unei conferințe de presa. Parlamentarii au precizat ca Republica Moldova a…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, briefing de presa organizat de catre deputații din fracțiunea PSRM, Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia, cu tema „Asigurarea Republicii Moldova cu vaccinuri anti-COVID19”

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a prezentat un raspuns cu privire la legalitatea diplomei de masterat, obținuta de consiliera prezidențiala in domeniul sanatații, Ala Nemerenco. Informația a fost solicitata de deputata PSRM, Alla Darovannaia.