- Edinson Cavani, atacantul lui PSG, a facut deplasarea in țara natala, Uruguay, in plina pandemie de coronavirus. Atacantul a ajuns azi la aeroportul din Montevideo cu masca și manuși și s-a deplasat imediat in orașul in care s-a nascut, Salto, pentru a ajuta oamenii cu ceea ce au nevoie. Cavani era…

- Gigi Becali a facut o donație pentru „Matei Balș”, dupa ce a primit o solicitare din partea lor. Gigi Becali a donat de multe ori de-a lungul anilor bani sau obiecte celor nevoiași, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care oameni sarmani se duc zilnic in fața vilei latifundiarului.…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, se arata revoltat, dupa ce a aflat ca in plina pandemie de coronavirus, procurorii i-au facut dosar penal profesorului Streinu Cercel, unul dintre cei mai de incredere medici din Romania și unul dintre oamenii pe care romanii il crediteaza cu incredere.Citește…

- Politia Romana deruleaza o ampla campanie pe Facebook cu privire la masurile pe care oamenii trebuie sa le respecte pentru a evita raspandirea noului tip de coronavirus si, in acelasi timp, lupta cu „miturile” care circula online despre epidemie.

- Tanarul si-a scos masca de protectia, si-a lins degetele, apoi le-a sters de bara. Momentul a fost filmat de catre un alt calator, care a postat inregistrarea pe retelele de socializare. Citeste si: Cum se transmite coronavirusul in metrou, autobuz sau tramvai! Traieste 30 de minute si rezista…

- Primaria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban SRL, a demarat lucrarile de reabilitare a trotuarelor pe strada Dumbraveni și pe strada Santinelei, tronsonul delimitat de strada Alexandru Sahia și strada Dumbraveni. Muncitorii decoperteaza zona destinata circulației pietonilor iar bordurile vechi…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, Voicu Ion Valentin, consilier general in Consiliul General al Municipiului București, a lansat un atac dur la actuala administrație care conduce destinele locuitorilor din Sectorul 5 al Capitalei. El susține intr-o postare pe contul personal de Facebook…