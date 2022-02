Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” a lansat licitatia de 4,2 miliarde lei pentru lucrari de intretinere prin inlocuirea la rand a elementelor componente ale suprastructurii caii, pe o lungime de maximum 1.461 km din reteaua feroviara. ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru lucrari…

- Peste 85% dintre persoanele care au murit in urma infecției cu Covid in saptamana 17-23 ianuarie nu erau vaccinate, transmite Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Conform Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana mentionata, 38,9% din cazurile de Covid au fost inregistrate in Bucuresti,…

- In țara noastra sunt aproximativ15.000 de medici de familie, un numar total insuficient, deficit major inregistrandu-se in multe județe printre care Harghita, Covasna, Galați, Tulcea, inclusiv in municipiul București, semnaleaza prof. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR).…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a avut loc marți dup-amiaza in județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 122 de kilometri, in apropierea oraselor Brașov (70 km), Ploiești (74 km), Bacau (119 km), Braila (120 km), Galați…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs joi, la ora locala 3:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri in apropierea urmatoarelor…

- Primaria Municipiului Deva a predat astazi constructorului amplasamentul pentru realizarea obiectivului de investiții – Reabilitarea, modernizarea cladirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Deva. Obiectivul acestui proiect este asigurarea…