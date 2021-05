RCA-ul „scurt”, aproape de final Proprietarii de automobile vor putea incheia asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) doar pe șase luni sau pe un an. Masura este prevazuta intr-un proiect de normativ, lansat in dezbatere publica de Ministerul Finanțelor, prin care se urmarește „eliminarea riscului ca asigurații RCA sa aleaga compania de asigurari exclusiv pe criterii de preț”. In […] Articolul RCA-ul „scurt”, aproape de final apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Speriata de Rusia, Romania iși bagase capul in jugul alianței secrete cu Germania și Austro-Ungaria la 1883. Un deceniu mai tarziu izbucnește scandalul Memorandumului in Transilvania, cand, la 1892, liderii romanilor cer drepturi etnice egale cu ale populației maghiare și incetarea persecuțiilor și…

- Evanghelia duminicii a 5-a a Paștelui relateaza intelesul relatiei vitale pe care Isus Cristos inviat a instaurat-o cu fiecare ucenic, folosind imaginea vitei care face ca mladitele ei sa aduca roade. Transformata in alegorie, metafora vitei datatoare de viata permite exprimarea intregului proces de…

- Proprietarii de mașini care circula pe drumurile publice ar putea plati jumatate din tariful rovinietei, pe durata viitoarelor stari de alerta. Masura este prevazuta intr-un proiect legislativ care va ajunge in Parlament pentru a fi dezbatut și, eventual, adoptat. Prin urmare, daca va trece de ambele…

- De curand, Biblioteca Județeana „Panait Istrati” din Braila a organizat prima ediție a Concursului Național de Creație Literara pentru Copii „Și eu știu sa scriu!”, adresat elevilor intre 7 și 14 ani. La acest eveniment au participat cateva sute de copii din țara și din Republica Moldova, aceștia trimițand…

- Refuzul apostolului Toma de a crede in marturia celorlalti ucenici despre intalnirea lor cu Isus Cristos Inviat ne este tuturor arhi-cunoscuta. Opt zile mai tarziu, in acelasi cadru al primei intalniri cu ucenicii sai, Isus Cristos il va interpela pe Toma, prezent de aceasta data, cu aproximativ acelesi…

- In contextul unei societati care se schimba aparand modificari de forma si de fond, la nivelul tuturor subsistemelor sale, invatamantului romanesc trebuie sa i se asume o noua perspectiva asupra functionarii si evolutiei sale.In cadrul acestei perspective, parteneriatul educational devine o prioritate…

- Incepand cu 1 martie 2021, accesul clienților in magazinul E.ON din municipiul Bacau se realizeaza doar in baza unei programari prealabile, realizata prin intermediul serviciului E.ON eBooking: www.eon.ro/programare-online. Masura are in vedere evitarea aglomerarilor in perimetrul magazinului, prin…

- La Moinești a debutat Luna Ecoatitudine, cu o expoziție de marțișoare și felicitari dedicate lunii martie și primaverii. Toate exponatele sunt realizate din materiale reciclabile, iar fondurile care se vor colecta vor fi utilizate pentru cazuri sociale. Au raspuns prezent la invitația primariei, pentru…