Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion este o vedeta careia ii place sa iși țina viața privata departe de lumina reflectoarelor, la fel cum a facut și in cazul logodnei sale cu Daliana Raducan. Insa, de aceasta data, prezentatorul TV a oferit detalii și despre marele eveniment – nunta. Cand va avea loc nunta lui Razvan Simion?…

- Cele mai noi detalii despre nunta Cristinei Spatar cu Vicențiu Mocanu. Artista și partenerul ei de viața au ales sa aiba doua perechi de nași in ziua cea mare. Unde va avea loc mult așteptatul eveniment.

- Andreea Antonescu are motive sa radieze de fericire. Vedeta a oferit detalii prețioase despre botezul fetiței ei. Cantareața a dezvaluit ce planuri are, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Gabriela Oțil s-a afișat in rochie de mireasa la un eveniment monden, iar ea a defilat imbracata ala pe podium. Ei bine, dupa eveniment, partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani a oferit noi detalii despre nunta care va avea loc in curand. Iata ce declarații a facut soția lui Dani Oțil!

- Smiley și Gina Pistol nu au dezvaluit toate surprizele de care vor avea parte invitații, dar au oferit cateva detalii importante. Meniul va fi unul combinat, cu mancare tradiționala, dar și bucate alese din bucataria internaționala. Iar de pregatirea preparatelor se vor ocupa cei trei chefi, Sorin Bontea,…

- S-a casatorit sau nu prezentatorul de la Neatza cu aleasa inimii lui, Daliana Raducan? Cei doi au petrecut momente prețioase in Japonia, iar mulți au spus ca Razvan Simion și femeia in brațele careia și-a gasit adevarata fericire ar fi facut marele pas in secret. Care este adevarul, de fapt. Acum s-a…

- Prezentatorul de la Neatza și iubita lui s-au casatorit in secret?! Daliana Raducan și Razvan Simion radiaza de fericire de cand s-au intalnit, iar cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Prezentatorul de la Neatza și partenera lui se afla in Japonia, acolo unde se bucura de o vacanța de lux,…

- Motiv de sarbatoare in familia Neatza de la Antena 1? Dupa ce zilele trecute anunțam faptul ca Razvan Simion lipsește de la emisiune, fiind plecat in vacanța in Japonia alaturi de logodnica sa, s-ar parea ca aceștia se vor intoarce casatoriți de acolo. Un prieten apropiat a facut o dezvaluire total…