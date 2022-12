Stiri pe aceeasi tema

- „Te cunosc de undeva” sezonul 18 a ajuns la final, iar in aceasta seara, cele mai talentate echipe lupta pentru premiul de 15.000 de euro. Nu doar echipele finaliste vor face spectacol in finala transforming show-ului, ci si colegii lor, care vor performa in afara concursului. Emi si Cuza, Jo si Liviu,…

- Semifinala celui de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!” se anunta a fi una cu mari emotii pentru cele 7 cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol care lupta pentru un loc in marea finala a show-ului. De data aceasta, pe langa votul juriului si cele 5 puncte pe care concurentii si le acorda intre…

- Jo și Liviu Teodorescu sunt caștigatorii ediției 13 „Te cunosc de undeva”, care a avut loc aseara la Antena 1. Cu o transformare spectaculoasa, cei doi au reușit sa cucereasca juriul cu talentul lor. Iata ca emoțiile s-au terminat și Te cunosc de undeva! și-a ales și o echipa caștigatoare in aceasta…

- Solista Ozana Barabancea și-a inceput cariera in televiziune dintr-o intamplare fericita. Artista a intrat in colimatorul Augustei Lazarov. Producatoarea, soția celebrului Valeriu Lazarov, a demarat, in urma cu mulți ani, show-ul transformarilor de la Antena 1. Pe vremea cand emisiunea era doar in stadiu…

- Connect-R si SHIFT au trecut de la bucurie la extaz la agonie in cateva minute, in cadrul ultimei gale Te cunosc de undeva!, difuzate sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1. In ediția urmatoare, situația i-a o intorsatura neașteptata. Nici bine nu au apucat sa se bucure ca scapa de travestiul care…

- Cea de-a opta gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu un moment special, dedicat sarbatorii de Halloween. Saptamana trecuta, dupa ce toate cele opt cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol si-au primit transformar

- Cea de-a opta gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu un moment special, dedicat sarbatorii de Halloween. Saptamana trecuta, dupa ce toate cele opt cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol si-au primit transformarile de la ruleta, Zarug, artistul care surprinde…

- Cea de-a opta gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu un moment special, dedicat sarbatorii de Halloween. Saptamana trecuta, dupa ce toate cele opt cupluri de artisti #NascutiPentruSpectacol si-au primit transformarile de la ruleta, Zarug, artistul care surprinde…