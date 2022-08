Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 22 de ani prinsa sub un tramvai care circulat pe strada Mihail Sebastian, intersectia cu Calea Ferentari, a decedat, a informat marți, 2 august, Brigada Rutiera a Capitalei, citata de Agerpres . Victima a intrat in stop cardio-respirator, au fost facute manevre de resuscitare de catre echipaje…

- Primarul general, Nicusor Dan, a anuntat ca a fost aprobata cererea de finantare in vederea derularii proiectului cu finantare nerambursabila prin care va fi actualizat Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030 (PMUD) pentru regiunea Bucuresti - Ilfov, document strategic privind dezvoltarea sustenabila…

- Zile de teroare pentru 10 batrani care erau ingrijiți in doua camine private din Bucuresti. Trei angajati si administratorul caminelor i-au chinuit pentru a le lua si ultimii bani pe care ii aveau.

- Catalin Botezatu a fost țepuit de un cetațean italian caruia i-a vandut un apartament situat in zona de nord a Capitalei, insa, de la care nu și-a mai recuperat banii. Designerul (55 ani) este hotarat sa-l cheme in sala de judecata. Botezatu spune ca lista celor pe care i-a imprumutat este lunga și…

- Glovo anunța ca, incepand cu luna iunie a acestui an, Iustinian Belghir preia funcția de General Manager Glovo pentru Romania. Din aceasta poziție, Iustinian va supraveghea operațiunile ce privesc dezvoltarea companiei in Romania și va gestiona buna desfașurare a proiectelor strategice care vizeaza…

- Regizorul Vlad Cristache este noul director interimar al Teatrului Excelsior din Bucuresti, a anuntat primarul Capitalei, Nicusor Dan, pe pagina sa de Facebook . „Teatrul Excelsior are un nou director incepand cu data de 1 iunie. Este vorba despre Vlad Cristache, de 35 de ani, regizor angajat al Teatrului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi.

- Pana la reconstruirea celor 4-5 km de cale ferata cu ecartament lat care sa faciliteze circulația trenurilor cu cereale din Ucraina pana in porturile din Galați, in care cerealele pot fi incarcate in nave maritime cu care sa fie transportate catre porturile de destinație, cerealele sunt transportate…