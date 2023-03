Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu , a declarat duminica, ca OMV va plati taxa de solidaritate in luna iunie.”Eu raman la ceea ce am spus, va plati. Asteptati luna iunie. Ceea ce lumea uita este ca aceasta taxa se declara pe 25 iunie si se plateste pe 25 iunie. Inainte nu poate sa plateasca si daca…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a declarat ca economia reala confirma performanța Guvernului condus de premierul Nicolae Ciuca, investițiile straine directe in 2022 atingand un nivel record de 10,3 miliarde de euro. „Politicile corecte ale Guvernului Nicolae Ciuca sunt confirmate de economia…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 10,3 miliarde de lei (peste 2 miliarde de euro), in crestere cu 260% fata de ce cel din 2021, de 2,86 miliarde de lei, arata rezultatele anuale publicate joi de companie. Veniturile…

- Dupa cum a remarcat asociația antreprenorilor italieni Confesercenti, situația este resimțita cel mai acut in familiile cu venituri medii și mici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- „Avem vești foarte bune legate programul de investiții. Totalul investițiilor, din banii de la buget, se ridica la 73 de miliarde de lei la sfarșitul anului 2022, ceea ce reprezinta un record pentru investițiile din țara noastra.La acest rezultat au contribuit intr-o mare masura și fondurile europene.…

- „Avem nevoie de solidaritate, empatie la nivel national, de dialogcu partenerii sociali, de coordonare intre ministere si desigur de stabilitate politica. Pentru ca am ajuns la acest subiect, vreau sa scot in evidenta cateva elemente relevante pentru ceea ce a insemnat 2022 si anume ca am reusit ca…

- Grupul austriac OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate sa ramana in Romania, deoarece Petrom nu poate opera intr-un mediu in care este boicotata, a declarat, pentru Libertatea, Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei. Acesta spune, in contextul veto-ului Austriei la intrarea Romaniei…

- BMW Group vrea sa atraga si forta de munca din Romania pentru uzina de la Debrecen, o investitie de 3 miliarde de euro compusa atat dintr-o unitate de productie pentru masini electrice dar si cu o fabrica de baterii pentru acestea.