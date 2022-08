RĂZVAN MUNTEANU: „Eu vreau să ajut toți oamenii, indiferent de situație” L-am remarcat intr-o interventie dificila din centrul Bucurestiului. Chipul sau a aparut din subteran, de dupa o masca de oxigen. Intr-un nor cumplit de fum, intr-o situație fara speranțe de miracol, acest tanar a coborat sa iși urmeze datoria. A ieșit tarziu, aratand ca un extraterestru, cu tot soiul de dispozitive. M-am alaturat mulțimii de speriați de la fața locului și așteptam sa ințeleg ce se petrece. L-am urmarit dandu-și masca jos, murdar pe fața de semne de foc, transpirat, obosit. De cum și-a curațat chipul, i-am remarcat tinerețea. Obrazul aproape de copil și curajul de supererou contrastau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

