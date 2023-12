Stiri pe aceeasi tema

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu (54 de ani), ramane prima in Grecia dupa ce a invins-o in deplasare pe Kifisias la scor de tenis, 6-0. Parcursul intern senzațional al celor de la PAOK continua. Formația din Salonic a caștigat in aceasta seara al șaselea meci de campionat la rand, 6-0 in deplasare…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (54 de ani), a urcat pe primul loc dupa ultima victorie, scor 4-1, cu Asteras Tripolis, in prima liga din Grecia. Echipa lui Razvan Lucescu avea nevoie de o victorie pe terenul celor de la Asteras Tripolis și de o infrangere a lui Panathinaikos in deplasarea…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a impus duminica, in etapa a zecea a campionatului din Grecia, in deplasarea de la Olympiakos Atena, scor 2-4 (0-1), informeaza Mediafax.Elevii lui Lucescu au condus la pauza, cu golul marcat de Zivkovic, in minutul 39, și au dus apoi scorul la…

- Suedezul Peter Frojdfeldt, 59 de ani, va fi noul director al Comisiei arbitrilor de la Atena. Președintele federației, Takis Baltakos, nu a ținut cont ca nordicul a fost refuzat in 2019 de UEFA pentru aceeași poziție din cauza legaturilor cu arbitrajul grec. Și nici de faptul ca scandinavul numit intr-un…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a incheiat la egalitate duminica, in deplasare, scor 2-2, meciul cu Panathinaikos Atena, in etapa a saptea din Stoiximan Super League, potrivit news.ro.PAOK a deschis scorul la un contraatac, in minutul 19, cand Zivkovic a…

