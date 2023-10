Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a cedat nervos, dupa ce PAOK a fost egalata in prelungiri de catre Panathinaikos. Antrenorul roman a fost extrem de deranjat de arbitrajul de care a avut parte echipa sa, și a declarat ca exista foarte multa corupție in fotbalul elen. PAOK a condus-o pe Panathinaikos cu 2-1, pana in prelungirile…

- PAOK Salonic, formație pregatita de Razvan Lucescu (54 de ani), a remizat pe terenul celor de la Panathinaikos, scor 2-2, intr-un derby din runda cu numarul 7 a primei ligi din Grecia. Dupa ce in precedentele doua etape legase doua victorii consecutive, 3-1 in deplasarea de la Giannina și 3-0 acasa…

- Mircea Lucescu (78 de ani) a lichidat conturile in Cupa Ucrainei. Dinamo Kiev a fost invinsa astazi in deplasare cu 1-0 de Obolon Kiev, ocupanta locului 13 din prima liga! Mircea Lucescu „a scapat de o grija”. Nu mai continua parcursul cu Dinamo Kiev in Cupa Ucrainei. Antrenorul roman a suferit o eliminare…

- Al Tai este clubul pe care Laurențiu Reghecampf il va antrena in Arabia Saudita. Antrenorul in varsta de 48 de ani va avea in lot doi fotbaliști pe care ii cunoaște din Superliga, atacantul Marko Dugandzic și extrema Andrei Cordea. Laurențiu Reghecampf a decis sa rezilieze unilateral contractul cu…

- Antrenorul roman Dan Petrescu traverseaza o criza de rezultate cu Jeonbuk, ajungand, dupa 1-3 cu Gangwon, la cinci etape fara succes. „Mi-am dorit sa joc fotbal agresiv, insa a fost dificil sa umplu golul unor jucatori care au absentat. Nici terenul nu ne-a avantajat”. Dan Petrescu a suferit in aceasta…

- Razvan Lucescu a avut o reacție furibunda inaintea partidei pe care echipa lui, PAOK Salonic, o va disputa in Croația cu Hajduk Split, in competiția Conference League. Antrenorul roman a vorbit despre scandalul de la duelul AEK Atena și Dinamo Zagreb, unde fanii echipei vizitatoare au ucis un suporter…

- Tehnicianul Nicolae Dica a fost numit, luni, in functia de antrenor principal al echipei FCU Craiova, el semnand un contract valabil pana la finalul actualului sezon al Superligii de fotbal."Clubul nostru a ajuns la un acord cu Nicolae Dica pentru preluarea functiei de antrenor principal. Fostul…