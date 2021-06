Stiri pe aceeasi tema

- Romania a discutat la Bruxelles despre patru mari proiecte de autostrazi care sa fie cuprinse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Acestea au fost prezentate de catre ministrul Transporturilor, Catalin Drula, la TVR 1, in emisiunea Romania 9. Cele patru proiecte mari sunt Autostrada…

- Banii se vor aloca prin prin Planul National de Redresare si Rezilienta, iar printr-un nou program lansat de Fundația Vodafone, alte 5 milioane de lei vor contribui la renovarea și modernizarea secțiilor pentru nou-nascuți din toata țara. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca prin Planul…

- Romania nu are 29 de miliarde de euro puse intr-o pusculita la Bruxelles pe care baronii locali sa-i poata schimba in lei cand raman fara bani de furat, avertizeaza senatorul USR PLUS Marius Bodea. Marius Bodea: „Banii alocati tarii noastre prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta trebuie atrasi cinstit.…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, dupa ședința de guvern, ca Romania va depune Planul Național de Redresare și Reziliența care va cuprinde toata suma de 29,2 miliarde de euro pe care Comisia Europeana o va acorda Romaniei. Dupa vizita la Bruxelles, unde a avut mai multe intalniri cu oficialii europeni,…

- Transportatorii rutieri vor achita taxa in funcție de distanța parcursa și nu de perioada, cum se intampla in prezent. Modificarea sistemului de taxare se va aplica in reteaua de Drumuri Nationale si Autostrazi și este impusa de o Directiva Europeana. Conform ministrului Transporturilor, Catalin Drula,…

- Clubul Fermierilor Romani isi exprima sprijinul privind repartizarea alocarii financiare prognozate in propunerea transmisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in aprilie catre autoritatile de la Bruxelles pentru realizarea de imbunatatiri funciare la nivel national, ca masura obligatorie…

- Romanii ies in strada pentru ca au ajuns la capatul puterilor, a declarat, miercuri, senatorul PSD Neamt, Razvan Cuc. Fostul ministru al Transporturilor din ultimele doua guvernari social-democrate a subliniat ca protestele sunt indreptate impotriva ‘incompetentei’ actualei puteri. ‘Pandemia, reala…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului includerea transporturilor rutiere in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) care va fi transmis Comisiei Europene, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de organizatie. Astfel, UNTRR…