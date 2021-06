Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica și Directorul Departamentului de Sanatate Publica de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, atrage atenția ca persoanele nevaccinate se expun unui pericol extrem de mare din luna…

- De cateva zile in zona Turda - Campia Turzii, Direcția de Sanatate Publica a județului Cluj raporteaza puține cazuri COVID. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Raspandirea variantei Delta a SARS-CoV2 in randul populației nevaccinate, inclusiv a categoriilor de risc, este mult mai mare, spun evaluarile Institutului Național de Sanatate Publica. Vaccinarea continua și completa poate opri acest fenomen și poate preveni creșterea ratei, internarile in spitale,…

- Numarul cazurilor confirmate, in Romania, cu varianta Delta (tulpina indiana) a coronavirusului a ajuns la 35, pana in 13 iunie, au anuntat specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Acestia au precizat ca, in acest moment, nu se poate vorbi de transmitere comunitara…

- Ritmul campaniei de imunizare scade in Romania Foto: facebook/Ro Vaccinare. Ritmul campaniei de imunizare scade în tara noastra, iar din ce în ce mai multi specialisti sunt tot mai siguri ca în toamna ne vom confrunta cu un nou val al pandemiei de coronavirus. Profesorul…

- Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, susține ca eventuala taxa impusa pentru vaccin nu are sens. Declarațiile acestuia au fost facute la RFI. „Din punct de vedere al sanatații publice, nu are niciun sens, este o aberație, pentru ca in…

- Pot lua COVID-19 la toaleta, daca intru dupa o persoana infectata? Raspunsul este da, afirma expertul in sanatate publica Razvan Chereches, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Ce spune expertul in sanatate publica: Dupa ce o persoana a utilizat toaleta, daca trage apa fara sa coboare capacul…