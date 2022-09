Razii „fulger” pe şoselele din Prahova, cu sute de şoferi testaţi dacă au băut alcool F.T. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au fost organizate, marti, cinci razii rutiere „fulger”, in scopul prevenirii accidentelor cu urmari grave, dar si pentru sanctionarea conducatorilor auto care nu respecta normele traficului rutier. Actiunile au avut loc pe Drumul Național 1, in municipiul Campina, in comuna Rafov, dar și pe raza orașelor Urlați și Comarnic. Potrivit unui comunicat de presa al politiei prahovene, „ in cadrul acțiunilor au fost controlate 411 autovehicule, fiind efectuate in total peste 200 de testari cu aparatul etilotest ale soferilor. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 6 septembrie, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, pentru drumuri cat mai in siguranța, au fost efectuate 5 acțiuni de tip ’’BLITZ’’ pe Drumul Național 1, in municipiul Campina, in comuna Rafov, dar și pe raza orașelor Urlați și Comarnic.

- F. T. Agentii rutieri prahoveni deruleaza, zilele acestea, mai multe actiuni „fulger” pe soselele din judet, pentru prevenirea accidentelor si sanctionarea soferilor care nu respecta normele traficului rutier. Una dintre ele era in curs de derulare chiar ieri dimineata, pe DN 72, rezultatele acesteia…

- F. T. In weekend, angajati ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova au organizat mai multe actiuni pe raza unor localitati – Cocorastii Colt, Blejoi, Urlati s.a. -, precum si pe raza drumurilor naționale din județ. Potrivit unui comunicat al politiei prahovene, „raziile au avut drept obiective…

- F.T. Ieri dimineata, angajati ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova – Secția nr.4 Ploiești au efecuat doua percheziții domiciliare in Braila și alte doua in orasele Ploiesti si Calarași, la domiciliile a patru persoane banuite de comiterea a doua infracțiuni de furt calificat. Actiunile…

- F.T. Inspectoratul de Poliție Judetean (IPJ) Prahova a organizat mai multe razii, atat in orasele Ploiești si Bușteni, cat si pe drumurile naționale din județ. Acțiunile derulate marti, 2 august, au mai avut drept obiective, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al politiei prahovene, „prevenirea…

- F. T. Duminica, 24 iulie, in mai multe intervale orare, angajati ai Inspectoratului de Poliție Judetean (IPJ) Prahova au organizat sase acțiuni punctuale in municipiul Ploiești, in orașele Urlați, Comarnic și Bușteni, in localitațile Valea Doftanei și Blejoi, dar și pe drumurile naționale din județ.…

- F. T. In intervalul orar 15.00-23.00, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au fost organizate, in ziua de marți, 12 iulie, mai multe razii in Ploiești, Urlați, Poienarii Burchii și Valea Calugareasca, precum și pe drumurile naționale din județ. „Acțiunile au avut drept obiective…

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat N. Dumitrescu Deși recensamantul populației și locuințelor se afla in plina desfașurare, etapa de colectare a datelor de la domiciliul persoanelor – care a precedat-o pe aceea de autorecenzare și autorecenzare asistata – urmand sa se incheie pe data…