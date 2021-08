Stiri pe aceeasi tema

- „In urma cu putin timp ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina pe DN 5 in urma producerii unui accident rutier intre localitatile Daia si Uzunu. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Calugareni, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SAJ.…

- O femeie in varsta de 40 de ani cu probleme psihice a fost abandonata, luni, in scara unui bloc din Suceava, intr-un sac din plastic, informeaza realitateadesuceava.net . Victima a fost transportata la spital in stare de semiconștiența, dar, ulterior, și-a revenit și este acum in afara oricarui pericol.…

- 21 de șoferi au ramas azi-noapte pietoni in București, in urma unor controale ale polițiștilor de la rutiera, pentru depistarea celor care conduc sub influența alcoolului sau drogurilor. Oamenii legii au dat 31 de sancțiuni contravenționale și amenzi de peste 28 de mii de lei. De asemenea, au retras…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au depistat un cetațean afgan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, ascuns pe lada de scule a semiremorcii unui ansamblu rutier incarcat cu detergent. In data de 16.07.2021, orele 03.25, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara,…

- In aceasta saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 167 de sanctiuni contraventionale si au retinut 23 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate. Politistii…

- Ieri, 02 iulie a.c., in intervalul orar 09:00 – 13:00, la nivelul județului Calarași, polițiștii rutieri din Calarași și Ialomița au acționat impreuna cu specialiștii Regiei Autonome – Registrul Auto Roman, pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor și pentru creșterea gradului de disciplina…

- Un scandal a avut loc, joi, in apropierea unei școli din Sectorul 2 al Capitalei. Doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, au fost injunghiați. Din primele date cele doua persoane ar fi fost agresate de alți trei tineri care nu se mai aflau la fața locului la sosirea polițiștilor. Cei doi tineri au fost…

- A fost razie de amploare noaptea trecuta in Capitala. Polițiștii au oprit zeci de mașini pentru a gasi șoferii care conduceau sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. In timpul controlului, baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a fost oprit și condus la INML pentru…