Razie de amploare la unul dintre cele mai mari complexe comerciale din Ilfov

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala a inregistrat miercuri un record la cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare – 3.119. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in judetele…

- Romania a inregistrat marți, 5 octombrie, 15.037 de noi cazuri de COVID in ultimele 24 ore, iar numarul județelor care sunt in scenariul roșu a ajuns la 34, dupa ce Bacaul, Buzaul și Neamțul și au trecut de pragul de trei cazuri la mia de locuitori, de la care accesul la anumite activitați sunt permise…

- Romania a inregistrat peste 8.600 de noi cazuri de COVID in ultimele 24 ore, iar numarul județelor care sunt in scenariul roșu a ajuns la 27, dupa ce județul Sibiu a trecut de pragul de trei cazuri la mia de locuitori, prag de la care accesul la anumite activitați este permis doar cu certificatul verde.…

- Aproximativ 800 de blocuri din București au ramas joi fara apa calda din cauza unor lucrari efectuate de Compania Municipala Termoenergetica. Imobilele afectate sunt din sectoarele 1 și 6. Restricțiile vor fi anulate joi și sambata, in funcție de zonele in care se desfașoara lucrarile. Compania…

- Razie de amploare a polițiștilor din Dambovița, in cursul nopții de 7 spre 8 august a.c., in intervalul orar 22:00-04:00, polițiștii de la rutiera, impreuna cu efective de la ordine publica, au organizat o razie The post Razie de amploare a polițiștilor din Dambovița.VIDEO first appeared on Partener…

- 70 de polițiști de la rutiera cu 35 de autospeciale dotate cu echipamente video de supraveghere a traficului rutier și masurare a vitezei de deplasare au ieșit azi pe drumurile din Timiș. Printre aceștia s-au aflat și zece agenți din cadrul I.P.J Arad și I.P.J Caraș-Severin. Echipele de control au fost…

- Miercuri, polițiștii Brigazii Rutiere au acționat in mai multe zone din Capitala pentru reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic. Acțiunea a vizat cu precadere prevenirea producerii accidentelor de circulație produse pe fondul nerespectarii prevederilor legale privind circulația…

- Zeci de echipaje de poliție au ieșit pe strazile Capitalei. Vizați de razie sunt transportatorii. Pana in prezent, au fost identificate mai multe nereguli in trafic. Polițiștii au amendat mai mulți șoferi care transportau marfa și persoane. Amenzi s-au aplicat și pentru conducerea sub influența bauturilor…