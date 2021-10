Au fost legitimate 194 de persoane, verificate 72 de firme și controlate 71 de autoturisme in cadrul unei razii de amploare care a avut loc vineri seara, intre orele 18.00 și 01.00. La controale au luat parte politisti de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, precum și jandarmi ai Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, […] Articolul Razie de amploare in Timișoara. Oamenii legii au dat amenzi de aproape 50.000 de lei in doar cateva ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .