Amenzi de peste 50.000 de lei aplicate, în două zile, de oamenii legii din Alba In perioada 8-9 martie 2024, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au fost legitimate 860 de persoane și au fost verificate 655 de autovehicule. Au fost constatate 298 de abateri de natura contravenționala, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice și la cele privind liniștea și ordinea publica, care au fost sancționate cu amenzi in valoare… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

