- La data de 18 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si al formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pe DN2A, DN39, DN 22C si DN3, in municipiile Constanta, Mangalia, Medgidia si in orasele Cernavoda si Navodari, in zonele si pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru cresterea…

- Mai multe activitati de control au fost efectuate de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie, prin depistarea si…

- La data de 10 martie a.c., in intervalul orar 08:00- 12:00, polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget, impreuna cu lucratori din cadrul Registrului Auto Roman și reprezentanți ai I.T.M. Timiș, ai D.S.V.S.A și ai Garzii Forestiere, au desfașurat o acțiune cu efective marite in zona…

- CARAȘ-SEVERIN – Permisele de conducere ale acestora au fost reținute in vederea suspendarii, cele mai multe dintre ele (7) pentru depașirea regimului legal de viteza, iar alte 4 pentru depașiri neregulamentare, fiind retrase și doua certificate de inmatriculare! Totul s-a intamplat vineri dupa-amiaza…

- Polițiștii rutieri și de ordine publica au desfașurat la sfarșitul acestei saptamani, cate o acțiune cu efective marite, in mediul rural și in mediul urban. Activitațile s-au desfașurat in toate localitațile din județ, precum și in municipiul Arad. „Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate…

- Acțiune de amploare a polițiștilor in Alba: Peste 600 de sancțiuni aplicate și 11 permise reținute. Ce alte abateri au constatat oamenii legii Acțiune de amploare a polițiștilor in Alba: Peste 600 de sancțiuni aplicate și 11 permise reținute. Ce alte abateri au constatat oamenii legii Polițiștii din…

- Ieri, 21 ianuarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si comertului cu produse contrafacute.Potrivit unui comunicat al IPJ Tulcea, politistii…