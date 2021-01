Răzbunarea unui tânăr concediat de Mercedes: A distrus 69 de mașini de lux nou-nouțe Un angajat concediat de la o fabrica Mercedes-Benz din nordul Spaniei a recurs la un gest extrem pentru a se razbuna. A distrus 69 de mașini nou-nouțe, provocand o paguba de aproximativ 5 milioane de euro. Barbatul in varsta de 38 de ani a furat un excavator pe care l-a condus pana la fabrica de unde fusese recent dat afara. Romania in libertate! Cu ce ne-am ales in ultimii 30 de ani Acolo, a daramat poarta de la parcare și apoi a lovit cu excavatorul toate mașinile care i-au ieșit in cale. Barbatul s-a oprit abia cand paznicii au tras focuri de arma. Apucase sa distruga zeci de mașini cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat concediat de la o fabrica Mercedes-Benz din nordul Spaniei a recurs la un gest extrem pentru a se razbuna. A distrus 69 de masini nou-noute, provocand o paguba de aproximativ 5 milioane de euro.

- Un fost angajat nemulțumit ca a fost concediat de la o fabrica Mercedes-Benz din nordul Spaniei a recurs la un gest extrem pentru a se razbuna. Barbatul a distrus in ultima zi din anul 2020 69 de mașini nou-nouțe, de lux, iar paguba provocata companiei se ridica la aproape 5,6 milioane de euro, scrie…

- Un angajat concediat de la o fabrica Mercedes-Benz din nordul Spaniei a recurs la un gest extrem pentru a se razbuna. A distrus 69 de mașini nou-nouțe, provocand o paguba de aproximativ 5 milioane de euro, scire digi24.ro.

- Un angajat concediat de la o fabrica Mercedes-Benz din nordul Spaniei a recurs la un gest extrem pentru a se razbuna. A distrus 69 de mașini nou-nouțe, provocand o paguba de aproximativ 5 milioane de euro, scrie digi24.ro.

- Un angajat concediat de la o fabrica Mercedes-Benz din nordul Spaniei a recurs la un gest extrem pentru a se razbuna. A distrus 69 de mașini nou-nouțe, provocand o paguba de aproximativ 5 milioane de euro.

- Eveniment Fabrica de furaje combinate si concentrate NUTRISPOR (FNC), investitie noua a grupului Holleman noiembrie 23, 2020 15:06 Fabrica de furaje combinate si concentrate NUTRISPOR (FNC), o investitie noua a grupului Holleman, din localitatea Frasinet, Judetul Teleorman, a fost construita din…

- Apar noi detalii in cazul tinerei ucise și incinerate intr-o valiza pe marginea unui drum din localitatea giurgiuveana Ghimpați. Potrivit liderului SNPPC, Dumitru Coarna, Miahaela-Sabina Mircea ar fi fost omorata in București, iar, ulterior, cadavrul a fost transportat la Ghimpați, unde ucigașii…

- Aflat miercuri in vizita la Timișoara, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost sa vada Fabrica de decoruri, o investiție unica in Romania, deschisa in urma cu opt ani și jumatate. Intr-o conferința de presa pe care ministrul a ținut-o alaturi de alți liberali, Alin Nica, președintele CJT, a anunțat…