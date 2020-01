Răzbunarea unui român dat afară din apartament. A acumulat o datorie de 6250 de lire sterline Romanul s-a suparat din cale afara din cauza datoriilor, si a decis sa se razbune pe proprietar devastandu-i apartamentul si lasandu-i frigiderul plin de viermi. Mai mult decat atat, barbatul a acumulat o datorie de 6250 de lire sterline, iar proprietarul nu isi mai poate recupera banii deoarece chiriasul nu lucra si nici nu avea proprietati pe teritoriul Angliei. Romanul a lasat in interiorul frigiderului mai multe alimente si dupa l-a scos din priza. In plus, britanicul trebuie sa plateasca din buzunarul sau si pentru serviciile de curatenie si reparatiile. In plus, in momentul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul unui apartament din Marea Britanie s-a ales cu o paguba uriasa din cauza unui chirias roman, pe care l-a dat afara dupa ce nu i-a mai platit chiria mai multe luni si a acumulat datorii de peste 6000 de lire sterline la intretinere.

- Echipa de fotbal FC Barcelona si-a mentinut si în 2019 pozitia de lider în clasamentul echipelor profesioniste cu cele mai mari salarii din lume, Top 10 fiind dominat de francizele din liga nord-americana de baschet (NBA), care ocupa locurile 4-10, conform unui studiu facut public de Sporting…

- Graeme Williams, fost polițist din Marea Britanie, in varsta de 66 de ani, risca sa ajunga dupa gratii dupa ce s-a constatat ca a furat bani, bunuri de lux și chiar o mașina de spalat din casele unor morți.El s-a oferit voluntar la secția de poliție Stoke Newington , din Londra, unde avea rolul de a…

- George Pușcaș (23 de ani, atacant) a reușit un hat-trick in partida Wigan - Reading 1-3, și a adus astfel victoria echipei sale in etapa #19 din Championship. Pușcaș a reușit sa marcheze de 3 ori in 5 minute, intre minutele 79 și 84. La pauza, Wigan conducea cu scorul de 1-0, grației reușitei lui Joe…

- Un student roman are peste 50 de amenzi de circulatie inregistrate pe numele sau, desi nu dispune de vehicul sau permis. Daniel (19 ani) este student in Anglia, insa traieste o adevarata drama, dupa ce a primit mai mult de 50 de amenzi de circulatie, pe numele sau, desi nu are permis…

- Un student roman are peste 50 de amenzi de circulatie inregistrate pe numele sau, desi nu dispune de vehicul sau permis. Daniel (19 ani) este student in Anglia, insa traieste o adevarata drama, dupa ce a primit mai mult de 50 de amenzi de circulatie, pe numele sau, desi nu are permis sau masina, iar…

- Un roman in varsta de 36 de ani a distrus masini in valoare de 500.000 de lire sterline, aflate in curtea unui dealer auto, dupa ce s-a imbatat cu apa de gura, pentru ca nu si-a primit salariul. Romanul a povestit in instanta tot ce s-a intamplat in acea zi, motivand ca s-a imbatat cu apa de gura si…

- Premierul Ludovic Orban afirma luni, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei veteranilor din teatrele de operatii, ca sacrificiul militarilor romani cazuti la datorie in afara granitelor arata "ce inseamna respectul si iubirea de tara"."Marcam astazi Ziua veteranilor din teatrele de operatii…