- Bogdan Pintilie a anuntat ca a demisionat din PNL, dupa reactiile la postarea cu viceprimarul municipiului Brasov, Flavia Boghiu, scrie Agerpres. "Îmi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am si sters-o, tot ieri. De asemenea, îmi cer scuze…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca nu va tolera nicio forma de instigare la violenta si anunta ca organizatia din Brasov se va ocupa de excluderea reprezentantului TNL care a avut un astfel de "derapaj". "Nu voi tolera actiuni, gesturi sau cuvinte care instiga la violenta! Orice e legat…

- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban (USR), l-a acuzat duminica pe un lider local al Tineretului National Liberal (TNL), Bogdan Pintilie, ca a formulat, intr-o postare pe Facebook, amenintari la adresa viceprimarului Flavia Boghiu. Noul incident intre cele doua partide, care vine dupa cazul de…

- Tineretul Național Liberal (TNL) transmite duminica, într-o postare pe Facebook, ca se delimiteaza în totalitate de comportamentul liberalului Bogdan Pintilie - acuzat de instigare la violența asupra viceprimarului din Brasov Flavia Boghiu (USR) - și „condamna ferm orice act de violența…