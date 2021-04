Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, vineri seara, sanctiuni impotriva unor oficiali din cadrul Uniunii Europene si de la Consiliul Europei, ca reactie la masuri similare care au vizat oficiali rusi in...

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Președintele Maia Sandu a avut o discuție online cu reprezentanți ai asociațiilor din sectorul agroalimentar, in cadrul careia i-a anunțat ca a expediat cu cateva saptamani in urma o solicitare catre Federația Rusa pentru a extinde aplicarea taxei zero pentru anumite produse…

- Saptamana trecuta, Consiliul Europei a publicat statistica anuala in materie penala privind populatia penitenciara, elaborata in cadrul programului SPACE I. Pentru fiecare an este elaborat un raport care priveste datele din anul precedent. Raportul, insotit de un rezumat, s-a intocmit pe baza datelor…

- Administratia Joe Biden a confirmat, vineri dupa-amiaza, reluarea negocierilor cu Iranul în format multilateral în scopul relansarii Acordului nuclear, iar initiativa a fost salutata de Germania."Suntem în etapa preliminara si nu anticipam un succes imediat, discutiile…

- Ministerul rus de Externe s-a declarat dezamagit de decizia Uniunii Europene de a sanctiona patru oficiali rusi de rang inalt responsabili pentru modul in care a fost tratat opozantul rus Aleksei Navalnii si represiunea impotriva partizanilor sai, scrie AFP."Decizia adoptata de Consiliul Afaceri Externe…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut miercuri Rusiei sa-l elibereze pe Alexei Navalnii, determinand o noua confruntare intre Europa și Moscova in legatura cu soarta celui mai inverșunat contestatar al președintelui rus Vladimir Putin. Rusia a respins decizia, informeaza The Guardian…

- Vizita in Rusia a Inaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell Fontelles, a fost "necesara" in pofida tensiunilor bilaterale, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce Administratia Vladimir Putin a comunicat ca nu este responsabila de erodarea relatiilor, noteaza…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, si premierii unor landuri germane s-au declarat favorabili utilizarii in Germania si chiar la nivelul Uniunii Europene a unor vaccinuri anticoronavirus produse in Rusia sau China, potrivit Mediafax.