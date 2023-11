Stiri pe aceeasi tema

- Noi vești șocante in cazul afaceristului din Sibiu care a fost batut cu bestialitate de trei barbați. Adrian Kreiner ar fi fost urmarit timp de zile intregi de criminali, potrivit anchetatorilor. „Calaii” il priveau pe barbat dintr-o casa parasita și au așteptat momentul oportun pentru a trece la fapte.…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta.…

- Un caine a fost surprins de radarul la volan unei mașini care conducea cu viteza. Imaginea a produs șoc in randul Poliției din Slovacia, potrivit Antena 3. In #Slovakia, the owner of a vehicle was fined after their dog was caught behind the wheel by a speed camera. pic.twitter.com/BPoPTMyaTf — EHA News…

- Un interlop din Cluj care nu avea permis de conducere a fost prins la volan de 11 ori de polițiști și reținut abia a 12-a oara, cand a ucis și un om, potrivit Antena 3. Victima a fost chiar un prieten de-al sau, iar dupa accidentul cumplit, interlopul a fugit de la fața locului. Barbatul […] The post…

- Un angajat al firmei Flagas, care a reușit sa plece din stația GPL de la Crevedia inainte de prima explozie, susține ca primele probleme au fost cauzate de o defecțiune la un camion. „Șefii știu ce s-a intamplat”, susține angajatul filmat cu camera ascunsa de Antena 1. Intr-o filmare realizata cu camera…

- Rudele barbatului din Gura Portiței, care și-a ucis soția apoi s-a sinucis, fac dezvaluiri cutremuratoare. Oamenii spun ca se asteptau la finalul tragic, pentru ca barbatul ar fi planuit totul, dupa ce ar fi fost diagnosticat cu o boala incurabila, informeaza Antena 3. Din datele adunate pana la acest…

- Premierul i-a chemat pe miniștrii trimiși la Bruxelles, de la Finanțe și de la Munca, la Guvern, la o ședința extraordinara, pentru a pune la punct masurile fiscale agreate cu Comisia Europeana. Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare a declarat, la Antena 3 CNN, ca miniștrii romani au avut niște…

- Un acțiune de protest se desfașoara luni in fața sediului Poștei Romane, anunța Blocul Național Sindical (BNS), informeaza Antena 3. Cateva zeci de sindicaliști au venit sa protesteze, luni, in fața sediului central al Poștei Romane. Mitingul a inceput la ora 9.00 și ține trei ore, anunța BNS. Protestul…