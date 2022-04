Războiul știrilor false Presa oficiala ne-a bombardat cu sute si mii de știri care mai de care mai fantasmagorice despre conflictul din Ucraina. Multa lume le crede pentru ca, preventiv, toate țarile NATO au blocat accesul la resurse media din Fderația Rusa, ca sa nu ne loveasca propaganda rusa. Numai ca, ce sa vezi?! Pana sa ne loveasca […] Articolul Razboiul știrilor false apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

