Războiul ruso-ucrainean al borşului, văzut de la Iaşi. Cine are dreptate? „Ei nu au vrut sa impartaseasca reteta de bors. Trebuia sa apartina unui singur popor, unei singure nationalitati. Ei nu puteau suporta gandul ca fiecare gospodina din lume ar putea sa o gateasca in felul ei. Despre asta este vorba. Xenofobia, fascismul, extremismul" – este comentariul Mariei Zaharova, directorul departamentului de informare si presa al Ministerului rus de Externe, despre ucraineni si bors, la sfarsitul saptamanii trecute. Daca borsul este unul dintre teritoriile pe care le revendica Federatia Rusa, atunci desfasurarea conflictului declansat de tara lui Putin pe 24 februarie poate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

