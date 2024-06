Stiri pe aceeasi tema

- Marius Moga și Bianca Lapuște traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna o fetita, pe Maria Elisabeta, in varsta de 9 ani. Artistul a tinut-o departe de ochii curioșilor, iar in mediul online a postat doar imagini in care nu i se vede chipul.In cadrul unui interviu…

- O femeie din Suceava a incercat sa obțina pensionarea pentru limita de varsta cu o adeverința falsa, din care reieșea ca a lucrat 13 ani ca muncitor necalificat. Funcționarii casei de pensii au facut verificari și au aflat ca suceveanca falsificase documentul, așa ca au dat-o pe mana Poliției.

- Karmen Simionescu a vorbit recent despre un subiect important din viața ei. Artista a explicat cum a schimbat-o lipsa tatalui ei, Adrian Minune, in copilarie. Fiica celebrului cantareț de manele a invațat multe in acea perioada din viața ei.

- Deși trece printr-o perioada foarte grea, iata ca fiica lui Costel Corduneanu a reușit sa mearga mai departe dupa moartea tatalui sau și sa depuna eforturi uriașe pentru a-l face mandru. Fetița lui ii calca pe urme și este o sportiva de succes. Grațiela, soția lui, a fost alaturi de fiica lor la competiție.…

- O tanara in varsta de 26 de ani, angajata intr-o unitate militara din București, a fost arestata in urma unui act șocant de violența asupra propriei sale fiice in varsta de doi ani. Femeia, care se presupune ca ar fi fost afectata profund de moartea recenta a tatalui sau, este acuzata ca și-a agresat…

- Sergiu și Madi, foștii concurenți din sezonul 8 Mireasa, au aparut impreuna pe rețelele sociale dupa ce au depus actele de divorț. Mesajul transmis de aceștia da de ințeles ca relația lor a devenit mai buna dupa separare.

- Au trecut aproape trei ani de cand Oana Roman și Marius Elisei au divorțat, dar vedeta are probleme in continuare in a renunța la numele fostului soț pe Instagram. De curand, a povestit prin ce trece de cand a inceput sa faca demersurile pentru ca numele de Elisei sa dispara de pe rețeaua de socializare.

- A fost o zi extrem de speciala pentru Oana Moșneagu și Vlad Gherman și asta pentru ca au depus actele pentru cununia civila. Cei doi indragostiți se vor casatori in luna iunie a acestui an. Iata ce a transmis actrița prin intermediul rețelelor de socializare!