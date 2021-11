Razboiul rece da fiori intregii Europe iar americanii aduc trupe și arme nucleare. Statele Unite aduc trupe in Romania și arme nucleare in Germania. Statele Unite și Rusia au declanșat un nou „Razboi rece”. In aceasta confruntare Romania, membru NATO, are un rol mult mai important decat acum 50 de ani, cand era alaturi de URSS. Statele Unite iși dezvolta capacitatea militara in Europa, raspunzand astfel provocarii lansate de Rusia. Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite (US Army) a anunțat ca a “reactivat” Comandamentul 56 Artilerie, cu sediul in Germania. In acest moment, Statele…