- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, Institutul National de Statistica (INS), asta in timp ce preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%.

- Anul 2022 s-a incheiat cu o rata anuala a inflației de 16,4%, o scadere ușoara fața de noiembrie 2021, cand era 16,8%, arata datele publicate vineri, 13 ianuarie 2023, de Institutul Național de Statistica. Fața de decembrie 2021, cand era 8,2%, rata inflației este acum dubla. In decembrie 2022, cel…

- Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%, a transmis marți Institutul Național de Statistica. Rata anuala a inflatiei a urcat la 16,8% in luna noiembrie 2022, de la 15,32% cat era in octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, marfurilor…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica. ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ…

