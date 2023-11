Războiul Israel-Hamas a dezbinat America Varsarea de sange dintre israelieni și palestinieni a divizat de mult timp comunitatea internaționala. Atacul condus de Hamas la 7 octombrie și campania de represalii de șase saptamani a Israelului in Gaza au polarizat și mai mult opiniile. Dar evoluția opiniei publice a fost departe de a fi previzibila sau simpla. Din SUA pana in […] The post Razboiul Israel-Hamas a dezbinat America first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a cerut sambata la Riad tarilor musulmane sa califice armata israeliana drept ”organizatie terorista” din cauza operatiunii ei armate in Fasia Gaza, informeaza France Presse si Reuters. In discursul sau adresat liderilor arabi si musulmani reuniti in capitala saudita,…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat marti ca au lovit o cladire adiacenta spitalului Al-Quds din orasul Gaza, relateaza CNN.IDF a declarat ca a localizat "teroristi" Hamas in cladirea adiacenta spitalului si a efectuat un atac aerian impotriva lor. "Atacul a dus la explozii…

- Atacul organizației Hamas asupra Israelului a reaprins scanteia antisemitismului in lume. Europa este in alerta și multe guverne au interzis manifestațiile pro-palestiniene. De asemenea, sunt masuri de securitate sporite și mai multe școli evreiești au fost inchise.

- Comisarul european pentru piata interna Thierry Breton i-a cerut marti lui Elon Musk sa combata raspandirea dezinformarii pe platforma sa X dupa atacul surpriza al Hamas asupra Israelului pentru a respecta noile reguli privind continutul ale UE.

- Atacul brutal lansat de gruparea Hamas asupra Israelului a venit chiar de ziua lui Vladimir Putin. Un șoc atat de mare in Orientul Mijlociu a fost probabil o surpriza placuta pentru un președinte al Rusiei a carui prioritate strategica este sa distraga atenția Occidentului și sa reduca sprijinul pentru…

- Printr-o campanie minuțioasa de disimulare, Israelul a fost prins cu garda jos in momentul in care membrii gruparii extremiste islamice Hamas au lansat atacul lor devastator, permițand unei forțe care folosește buldozere, deltaplane și motociclete sa surp

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, 7 octombrie, in Portugalia, ca atacul terorist din Israel are un „potential foarte toxic”, de a destabiliza foarte mult situatia din Orientul Mijlociu. El precizat ca intre 800 si 900 de romani sunt in Israel si se cauta solutii pentru cei care doresc…

- Sute de locuitori din nord-estul Fasiei Gaza au fugit din casele lor sambata dimineata, dupa declansarea unei ofensive militare a bratului armat al Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP.Barbati, femei si copii transportand paturi si alimente de prima necesitate au fost vazuti parasindu-si locuintele…