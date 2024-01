Stiri pe aceeasi tema

- "Oamenii stau la cozi cu orele pentru a obtine o cantitate mica de apa, care nu este poate curata, sau paine, care de una singura nu este suficient de nutritiva", si-a exprimat dezolarea directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in timpul unei conferinte de presa la Geneva."Doar 15 spitale…

- Organizația Națiunilor Unite avertizeaza ca situația din Cisiordania se deterioreaza rapid și indeamna Israelul sa "puna capat crimelor ilegale" impotriva populației palestiniene", relateaza The Times of Israel. Secretarul de stat american Antony Blinken urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu…

- Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat marti dimineata Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), citate de agentia DPA, conform Agerpres.Printre acestea s-au aflat puturi de tunel si instalatii militare folosite de organizatia extremista palestiniana Hamas,…

- Razboiul Israel-Hamas este cel mai mortal conflict inregistrat pentru jurnaliști. Ofensiva IDF in Gaza a ucis 49 de membri ai presei și a provocat cele mai multe cazuri de cenzura și de lipsa de acces la informații, informeaza Comitetul pentru Protecția Jurnalistilor, transmite The Guardian.

- Armata israeliana controleaza partea de vest a orasului Gaza si se pregateste pentru o noua etapa in ofensiva sa terestra contra miscarii islamiste palestiniene Hamas, a declarat joi ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, in timp ce agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a anuntat…

- Tablou de groaza pentru secolul XXI in Gaza. Cel putin 179 de cadavre au fost inhumate marti intr-o groapa comuna sapata in incinta complexului spitalului al-Shaifa din Gaza , a declarat pentru AFP directorul institutiei, doctorul Mohammed Abu Salmiya. Printre ele se afla si trupurile a sapte bebelusi…

- Condițiile se deterioreaza și mai mult la spitalul Al-Shifa, cel mai mare centru medical din Fașia Gaza, potrivit relatarilor din interiorul enclavei asediate de catre forțele israeliene, scrie duminica, 11 noiembrie, CNN.Un jurnalist independent aflat in interiorul complexului medical, Mustafa Sarsour,…

- Lupte violente continua in orasul Gaza si in imprejurimi intre trupele Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) si militanti inarmati, in timp ce armata se apropie de spitalul Al-Shifa, unde Israelul spune ca se afla sediul principal al Hamas, relateaza The Times of Israel.Imagini filmate in direct…