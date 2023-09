Stiri pe aceeasi tema

- Adrienne Watson, purtatoarea de cuvant a Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, a comunicat ca autoritațile americane sunt atente la informațiile referitoare la incidentul in care un avion s-ar fi prabușit și in care s-ar fi aflat și Evgheni Prigojin. „Daca se confirma, nimeni nu ar trebui…

- "Nu exista nicio contraofensiva", a declarat Lukasenko, citat de agentiile de presa rusesti. Putin a replicat: "Ea exista, dar a esuat".Ucraina si-a inceput contraofensiva mult asteptata luna trecuta, dar pana acum a obtinut doar mici castiguri impotriva fortelor rusesti bine inradacinate care controleaza…

- SUA au confirmat ca Armata ucraineana a inceput sa traga cu muniție cu dispersie impotriva trupelor ruse și a pozițiilor ocupate de acestea. Munitii cu dispersie furnizate Ucrainei de catre SUA au ajuns in mainile armatei ucrainene, care le foloseste deja impotriva trupelor ruse, a declarat joi purtatorul…

- Razboi in Ucraina, ziua 505. Joe Biden și Volodimir Zelenski au discutat despre aranjamentele bilaterale de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui general american, Kievul ar putea primi de la SUA rachete cu raza lunga de acțiune ATACM.

- Președintele SUA, Joe Biden, va avea doua intalniri bilaterale la nivel inalt cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskyy, in marja summitului Alianței Nord-Atlantice de la Vilnius, Politico. Potrivit publicației, marți, 11 iulie, Biden se va intalni cu…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu acordat ABC News, ca omologul sau american, Joe Biden, ar fi putut pune capat razboiului din Ucraina "in cinci minute" daca ar fi fost vorba de cedarea teritoriilor ucrainene, un lucru cu care Kievul nu ar fi fost de acord, scrie Ukrainska…

- Secretarul de stat american Antony Blinken și-a inceput turneul de doua zile pe care il efectueaza la Beijing cu o intrevedere cu ministrul de externe al Chinei, Qin Gang, relateaza Reuters și BBC. Vizita este prima a unui diplomat american in China in aproape cinci ani și vine la cinci luni dupa ce…

- Invazia Rusiei in Ucraina a intampinat dificultați majore in incercarea de a cuceri rapid Kievul. In ciuda eforturilor inițiale, armata rusa a suferit pierderi semnificative pe o linie de front extinsa pe sute de kilometri.Aceste pierderi umane au fost intr-un ritm alarmant și au avut un impact catastrofal…