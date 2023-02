Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca anumiti ministri sa fie schimbati in Guvern, la preluarea conducerii Executivului de catre PSD, amintind ca acordul politic prevede patru schimbari la rotativa. Ciolacu a spus ca rotatia PSD la guvernare va avea loc, dar nu stie daca va…

- ANRM a stabilit prețul gazelor naturale la valoarea minima de 495 lei/1000 de metri cubi, in condițiile in care prețul gazelor naturale din producția interna fusese majorat succesiv de catre Guvern, incepand cu iulie 2013.Curtea de Conturi a cerut conducerii ANRM sa analizeze ordinele emise și a solicitat…

- Referitor la Legile Educației, surse din coaliție spun ca experții din partide vor lucra cu Ministerul Educației pana la 1 februarie, proiectele vor trece prin Guvern pana la 15 februarie, urmand ca Parlamentul sa le aprobe pana pe 15 martie.Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va…

- Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit ințelegerii din coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia, moment in care pica tot cabinetul și se revine in Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier, de data…

- Social-democrații nu au intrat la guvernare nici pentru PNL, nici UDMR, nici pentru președintele Klaus Iohannis și nici macar pentru PSD, a afirmat miercuri Marcel Ciolacu. Singurii care au contat in aceasta decizie au fost romanii, a adaugat liderul politic.