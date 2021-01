Stiri pe aceeasi tema

- Italia a revocat definitiv autorizatiile pentru exportul de rachete si bombe spre Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU), doua tari puternic implicate in conflictul din Yemen, dupa ce aceste autorizatii au fost suspendate timp de 18 luni, informeaza vineri AFP potrivit Agerpres. "Va anunt…

- Guvernul de la Roma a adoptat in noaptea de marti spre miercuri un plan ambitios in valoare de 222.9 miliarde de euro pentru a stimula relansarea economiei italiene afectate de pandemia noului coronavirus, informeaza AFP preluat de agerpres. "Consiliul de ministri a aprobat #RecoveryPlan, cel mai…

- Guvernul german a aprobat in 2020 exporturi de arme in valoare de peste un miliard de euro in tari implicate in conflictele din Yemen si Libia, informeaza duminica DPA. Numai pentru Egipt fusesera aprobate pana la 17 decembrie exporturi de arme si echipamente militare in valoare de 752 milioane de euro…

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea potentiala a 3.000 de bombe inteligente catre Arabia Saudita, contract care se ridica la 290 de milioane de dolari, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters. Decizia survine in ultimele zile ale mandatului presedintelui Donald Trump. Presedintele…

- Petrolierul ”BW Rhine a fost atins din exterior in timp ce descarca la Jeddah, provocand o explozie si un incendiu la bord”, a anuntat intr-un comunicat armatorul din Singapore, Hafnia, fara sa ofere detalii. Autoritatile saudite nu au confirmat imediat aceasta explozie care, potrivit Biroului Operatiunilor…

- Guvernul german a extins cu un an, pana la finalul lui 2021, interdictia asupra exporturilor de arme catre Arabia Saudita, informeaza joi DPA. Autorizatiile de export deja emise vor fi revocate, cu exceptia livrarilor pentru proiectele de cooperare europene, a explicat un purtator de cuvant…

