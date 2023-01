Stiri pe aceeasi tema

- Analistii vorbesc de mult timp despre tensiuni aparute intre armata si grupul privat de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, dar ceea ce s-a intamplat in ultimele 24 de ore in legatura cu Soledar, orasul ucrainean pe care oligarhul rus s-a grabit sa-l revendice,…

- Rusia va lansa o noua campanie de mobilizare pentru razboiul din Ucraina pe 15 ianuarie, susține Andrii Cherniak, purtator de cuvant al serviciilor de informații militare ucrainene. Proiectul de decret e gata, spune Cherniak, conform caruia vor fi luați in armata și trimiși in prima linie de lupta,…

- Rusia ar pregati o noua ofensiva dinspre nord și est, conform Direcției de informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii. Andrii Cherniak, purtatorul de cuvant al serviciului, a declarat ca „astfel de acțiuni ale inamicului sunt așteptate, iar trupele noastre sunt pregatite”. Strategia forțelor…

- Dupa ce trupele ucrainene au intrat in Liman, riscurile de a pierde controlul asupra Kreminna pentru armata rusa au crescut semnificativ. In acest timp, armata rusa a creat o linie extinsa de fortificații in zona Kreminna, controlul asupra acestui mare centru de populație este un obiectiv strategic…

- Statele Unite planuiesc sa trimita Ucrainei echipamente electronice care pot transforma munițiile aeriene nedirijate in „bombe inteligente”, care ofera un grad inalt de precizie de țintire, potrivit mai multor oficiali americani, potrivit CNN. Decizia de a expedia kiturile in Ucraina, raportata pentru…

- Armata rusa a efectuat in noaptea de marți spre miercuri atacuri cu zeci de rachete Grad și Uragans și a folosit artileria grea formata din tunuri și obuziere asupra unor zone rezidențiale din regiunea Dnipro (sudul Ucrainei), potrivit Pravda Ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Volodimir Zelenski a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa opreasca Rusia. Distrugerea rețelei energetice a Ucrainei este o crima impotriva umanitatii, a spus liderul de la Kiev. Consiliul de Securitate al ONU este insa lipsit de putere, atata vreme cat Rusia, membru permanent, are…

- Miercuri, autoritațile ruse au anunțat oficial predarea orașului Herson, numind-o „retragerea trupelor”. Armata rusa se retrage treptat din orașul recent anexat, pe care Ucraina incearca activ sa il elibereze de la sfarșitul verii. Este singurul centru regional pe care Rusia a reușit sa il cucereasca…