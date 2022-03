Stiri pe aceeasi tema

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat marti ca SUA vor debloca 30 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a stabiliza piata dupa invazia Rusiei in Ucraina, transmite France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele rus Vladimir Putin a numit drept nelegitime sancțiunile impuse de țarile occidentale impotriva Moscovei. Despre acest lucru a anunțat TASS. De asemenea, el a acuzat oficialii occidentali ca au facut declarații agresive impotriva Rusiei. {{597061}}Anterior, Occidentul a impus sancțiuni dure…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a „spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasca razboiul, relateaza AFP.

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Pachetul de sanctuni impuse Rusiei de catre Uniunea Europeana, dupa ce Moscova a recunoscut doua entitati separatiste in estul Ucrainei, intra in vigoare miercuri seara sau joi, anunta miercuri secretarul de stat francez insarcinat cu Afaceri Europene Clement Beaune, a carui tara detine presedintia…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia a inceput deja, așa ca Marea Britanie va impune sancțiuni Rusiei, a declarat marți un ministru de la varful guvernului britanic, in timp ce premierul Boris Johnson a prezidat o ședința de urgența a guvernului cu privire la criza din Ucraina, relateaza Reuters.„Ne-am trezim…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…