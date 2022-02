Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a apreciat luni ca 'prematur' sa se vorbeasca despre un summit intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, anuntat de Franta pentru dezamorsarea crizei ruso-occidentale in legatura cu Ucraina si pericolul unei invazii ruse, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite a avertizat ONU ca au informații credibile cu privire la existența unei „liste negre” a Rusiei care conține numele mai multor ucraineni care ar urma sa fie asasinați în cazul unei invazii a Ucrainei, potrivit digi24.ro. Ambasadoarea americana la ONU, Bathsheba…

- Șefii de stat major americani și ruși au vorbit vineri la telefon, a spus Pentagonul, pe fondul temerilor Washingtonului ca Rusia ar putea invada Ucraina în zilele urmatoare, potrivit AFP.Generalul Mark Milley și generalul Valéri Guerassimov „au discutat mai multe probleme de…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta marti ca se asteapta ca in curand sa aiba loc un summit privind criza ucraineana, cu presedintii rus, Vladimir Putin, francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Asteptam sa tinem foarte curand negocieri ale…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…

- Putin și Biden au discutat despre Ucraina, in cadrul unei conferințe in format video. Potrivit presei internaționale, cei doi președinți au reluat dialogul pe fondul tensiunilor legate de o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusești. Analiștii politici nu se așteapta la un rezultat clar…

- Rusia si SUA actioneaza in vederea organizarii unui summit prin videoconferinta intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, demersurile fiind facute in toiul exacerbarii tensiunilor intre cele doua parti cu privire la Ucraina, a anuntat vineri Kremlinul, in timp ce Kievul cere NATO sa respinga orice…