Războiul din Ucraina obligă autoritățile române să ia noi măsuri la granițe Deschiderea ori redeschiderea unor puncte de frontiera sau creșterea capacitații de tranzit sunt doar cateva dintre masurile pregatite de Guvern pentru a fluidiza traficul in zona de nord și est a țarii, considerabil sporit in contextul razboiului din Ucraina. Un memorandum aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern preveded deschiderea/ redeschiderea de puncte de frontiera cu Ucraina si Republica Moldova, precum și asigurarea accesibilitații la acestea. Noi puncte vamale Pentru creșterea mobilitații marfurilor și persoanelor intre Romania și Ucraina se intenționeaza redeschiderea punctului de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

