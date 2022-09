Războiul din Ucraina declanșează noi crize - OMS, avertisment sumbru despre 2 boli cumplite, din octombrie OMS a anunțat ca este ingrijorata de cazurile COVID din Ucraina, precum și din cauza penuriei de oxige, dar și a poliomielitei.Spitalele din Ucraina vor ajunge in spagul colapsului in doar doua saptamani, in luna octombrie, cand valul COVID va ajunge la varf.Și poliomielita este o crunta amenințare, pentru ca Ucraina a stopat vaccinarile de șase luni, de la inceperea razboiului.OMS a precizat ca se asteapta ca valul COVID-19 in Ucraina sa atinga varful in octombrie, ceea ce ar putea aduce spitalele aproape de pragul de capacitate."Observam acum o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 in Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

