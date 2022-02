Rusia ar fi dezvoltat un plan multiplu ce vizeaza ocuparea capitalei Kiev, scopul final fiind schimbarea actualei conduceri de stat cu una pro-rusa și imparțirea țarii in doua, dupa modelul postbelic al Germaniei. Planul Rusiei de a ocupa Kievul, potrivit surselor jurnaliștilor de la Ukrainska Pravda , vizeaza in primul rand intensificarea atacurilor de-a lungul graniței, astfel incat trupele sa paraseasca in numar cat mai mare Kievul, pentru a le apara. In paralel, grupurile specializate de sabotaj deconecteaza orașul de la electricitate și comunicații, pentru a provoca panica. In același timp…