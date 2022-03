Conflicetele armate au continuat in noaptea de luni spre marți in mai multe zone de pe teritoriul Ucrainei, fara ca vreun oraș mare sa fie capturat. Herson, un oraș important din sudul Ucrainei, este atacat, potrivit Serviciului de Stat pentru Comunicații Speciale. Armata rusa a stabilit o serie de puncte de control la periferia orașului. O unitate militara ucraineana din Okhtyrka a fost bombardata, in acțiune murind cel puțin 70 de soldați ucraineni, a declarat șeful Administrației Regionale de Stat Sumi, Dmytro Zhyvytskyi. Trei cladiri rezidențiale din regiunea Kiev au fost lovite de rachete…