Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul care devasteaza Siria de peste sapte ani a provocat distrugeri estimate miercuri de ONU la aproape 400 miliarde de dolari (345 miliarde de euro), transmite AFP, potrivit Agerpres. Estimarea a fost facuta publica la Beirut, cu ocazia unei intruniri a peste 50 de experti sirieni si internationali,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis un pachet de 20 de miliarde de dolari in imprumuturi si inca 106 milioane de dolari in ajutor financiar unei parti a tarilor Orientului Mijlociu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Tarile vizate de ajutorul financiar sunt Palestina, careia ii vor…

- Administratia Trump a anuntat ca SUA vor impune tarife vamale pentru mai multe bunuri de import din China in valoare de pana la 200 de miliarde de dolari, transmite CNBC. Miscarea aceasta vine in urma represaliilor din partea Chinei, spun persoane familiare cu situatia, potrivit jurnalistilor…

- Razboiul comercial din Statele Unite si China s-a intensificat, vineri, odata cu intrarea in vigoare a unor tarife americane pentru produse chinezesti in valoare de 34 de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Vineri dimineata, inainte de expirarea termenului limita, la ora 04:01 GMT, presa de stat…

- Uniunea Europeana a avertizat Statele Unite ca impunerea de taxe vamale pe masini si piese auto va afecta industria auto europeana si ca, probabil, vor fi implementate contramasuri reprezentand taxe de 294 de miliarde de dolari asupra importurior din America, relateaza Reuters, conform Mediafax.Pentru…

- In timp ce populația Romaniei facea foamea in anii ’70-’80, țara noastra, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, se angrena intr-o campanie diplomatico-economica agresiva in Orientul Mijlociu și Africa. Romania construia rafinarii in Siria, hidrocentrale in Algeria, explora zacaminte de țiței in Libia,…

- Razboiul economic SUA-China: Trump anunța taxarea cu 25% a altor importuri din China, in valoare de 200 de miliarde de dolari, drept represalii la decizia beijingului de a aplica masuri similare, scriu agențiile internaționale de presa. Donald Trump a anunțat ca i-a cerut reprezentantului SUA pentru…

- Ucraina a pierdut aproximativ 100 de miliarde de dolari din cauza anexarii Crimeei de catre Rusia și a operațiunilor militare in Donbas, se arata in raportul ”Agresiunea Kremlinului in Ucriana”, intocmit de analiștii de la centrul american de cercetare ”Atlantic Council”. Autorul studiului, Anders Aslund,…