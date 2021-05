Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a acceptat ca fostul lider sarb Radovan Karadzic, condamnat la inchisoare pe viața pentru genocidul de la Srebenița, sa fie transferat intr-o inchisoare din Marea Britanie pentru a-și indeplini restul pedepsei, a anunțat miercuri guvernul de la Londra, intr-un comunicat.

- Ieri, 6 mai 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat și reținut pe un tanar de 28 de ani, din comuna Pianu de Jos, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Sebeș. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Remus Robu, originar din Borșa, avocat in Londra, absolvent al Facultații de Drept din Londra, se ocupa de reprezentarea juridica in instanțele din Regatul Unit pentru romanii stabiliți in Marea Britanie. Un grav accident de munca l-a lasat pe Mihai (pseudonim pentru a-i proteja identitatea), un roman…

- Romanca Diana Cristea (19 ani) și iubitul ei, britanicul Joel Osei (25 de ani) au fost condamnați la inchisoare in Marea Britanie dupa ce l-au ucis pe Adrian Murphy, un cunoscut dansator irlandez, campion de 7 ori la dans in țara lui. Evenimentul tragic s-a petrecut la Londra. ...

- Doi frați din Vaslui au fost condamnați la 18, respectiv 15 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce au aruncat in aer mai multe bancomate, in ianuarie-februarie 2019. Cei doi frați din satul vasluian Viltotești, in varsta de 30 și 33 de ani, au fost condamnați definitiv in septembrie 2019 de Curtea…

- Autoritatile britanice au facut luni un apel pentru a gasi una dintre persoanele care a adus in Regatul Unit varianta de COVID detectata in Brazilia, despre care experții se tem ca ar scadea eficacitatea vaccinurilor anti-COVID comparativ cu alte tulpini, informeaza AFP, citata de Agerpres.Trei persoane…

- Acest lucru inseamna ca sunt indreptațiți sa ceara drepturi de baza, precum concediu platit și salariu minim, scrie The Guardian. Uber nu va putea ataca decizia mai departe.Curtea Suprema a Marii Britanii a respins apelul Uber, venit dupa o decizie istorica din anul 2016, cand un tribunal de litigii…

- Ieri, 11 februarie 2021, in jurul orei 15.30, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir l-au identificat și reținut pe un barbat de 52 de ani, din Cugir, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Alba Iulia. Barbatul a fost…