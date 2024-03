Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Washington intenționeaza sa trimita Israelului bombe și alte tipuri de arme, deși SUA insista in același timp pentru o incetare a focului in Fașia Gaza, spun actuali și foști oficiali americani, citați de publicația The Wall Street Journal, relateaza Reuters.Pachetul de armament…

- Se pregatește ceva mare! Apare o schema de ajutor de stat pentru firmele afectate de razboiul din UcrainaMinistrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta, vineri seara, ca se pregateste schema de ajutor de stat IMM PLUS, o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si mijlocii…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- Exista coruptie si in mediul privat, transmite șeful DNA, Marius Voineag. El anunța ca instituția pe care o conduce urmeaza sa deschida dosare „pe zone care nu neaparat au tangenta politica”.Seful DNA, Marius Voineag, despre domeniile de interes pentru DNA: „Am intrat pe zona de spitale, avem un…

- Rusia se pregatește sa lanseze o noua ofensiva in urmatoarele saptamani, odata ce terenul din sudul și estul Ucrainei va ingheța, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului. Numeroase surse ruse susțin ca armata va lansa un mare efort ofensiv in Ucraina. Unele surse estimeaza ca ofensiva ar putea incepe…

- Razboiul dintre Israel si Hamas, intrat in a 13-a saptamana, „va continua luni intregi, pana cand Hamas va fi eliminat si ostaticii eliberati”, a declarat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP. „Garantam ca Gaza nu va mai fi niciodata o amenintare pentru Israel”, a adaugat el…